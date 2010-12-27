Мосгорсуд заявил о травле судьи по делу Павла Устинова

В СМИ и соцсетях появилась масса публикаций с критикой в адрес Алексея Криворучко.

Мосгорсуд заявил о травле судьи Алексея Криворучко, председательствующего по делу актера Павла Устинова. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам сотрудников суда, в СМИ и соцсетях появилась масса публикаций с "недопустимой" критикой в адрес судебной системы и Алексея Криворучко. Авторы статей и постов зачастую высказывали грубые суждения по поводу законности вынесенного Устинову приговора. В Мосгорсуде уверены, что подобное отношение к суду свидетельствует о низком уровне правовой культуры. Кроме того, оно говорит о безответственном отношении к истинным последствиям таких высказываний.

В городском суде напомнили, что судьи подчиняются только Конституции РФ.

Актера Павла Устинова задержали 3 августа во время несогласованной акции в центре Москвы. Его обвинили в нападении на бойца ОМОН и приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В частности, в поддержку Устинова выступили десятки российских звезд.

30 сентября Мосгорсуд поменял наказание на один год лишения свободы условно.

Фото: Telegram / Mash