  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Реальный срок Павла Устинова заменили условным на 1 год
Сегодня, 13:18
95
lesjasap

Реальный срок Павла Устинова заменили условным на 1 год

0 0

Фигуранту дали испытательный срок на два года.

В Московском городском суде приговорили на один год условно артиста Павла Устинова. Ранее молодого человека осудили на 3,5 года колонии общего режима. Такое наказание вынесли фигуранту расследования за применение насилия в сторону бойца Росгвардии. Инцидент произошел 3 августа во время несанкционированного митинга в центре Москвы. 

Также суд назначил Устинову испытательный срок на два года. Сторона обвинения требовала изменить наказание с реального срока на условный, но не менять количество лет. Также прокуратура хотела назначить испытательный срок в виде четырех лет. Такую меру одобрил пострадавший росгвардеец.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге прошли пикеты в защиту фигурантов "московского дела".

Фото: Telegram/Mash
 

Теги: мосгорсуд, павел устинов, росгвардия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии