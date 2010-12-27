Реальный срок Павла Устинова заменили условным на 1 год

Фигуранту дали испытательный срок на два года.

В Московском городском суде приговорили на один год условно артиста Павла Устинова. Ранее молодого человека осудили на 3,5 года колонии общего режима. Такое наказание вынесли фигуранту расследования за применение насилия в сторону бойца Росгвардии. Инцидент произошел 3 августа во время несанкционированного митинга в центре Москвы.

Также суд назначил Устинову испытательный срок на два года. Сторона обвинения требовала изменить наказание с реального срока на условный, но не менять количество лет. Также прокуратура хотела назначить испытательный срок в виде четырех лет. Такую меру одобрил пострадавший росгвардеец.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге прошли пикеты в защиту фигурантов "московского дела".

Фото: Telegram/Mash

