В Петербурге прошли пикеты в защиту фигурантов "московского дела"

На выходных в Северной столице прошли пикеты в защиту фигурантов "московского дела".

В субботу, 28 сентября, у Гостиного двора в Петербурге прошел пикет солидарности с репрессированными по политическим мотивам фигурантами "московского дела". Участниками протестной акции стали активисты движения "Весна", сообщение об этом появилось в их официальной группе ВКонтакте.

Также на пикет вышли активисты Либертарианской партии и АгитРоссии. Как было отмечено, "благодаря давлению общественности волонтер Алексей Меняйло и актер Павел Устинов были освобождены", но многие из фигурантов все еще остаются под следствием.

"Эти люди боролись за честные выборы и свободную Россию. Они боролись за всех нас и потому крайне важно отстаивать их свободу! Сейчас на месте Жукова и Раджабова может оказаться каждый. Но мы можем это изменить" - выразители свою позицию активисты "Весны".

По сообщению очевидцев, протестные акции прошли в Петербурге и сегодня, 29 сентября. В это же время в согласованной акции в Москве приняли участие 20 тыс. человек.

Фото: "Протестный Петербург" / Telegram



