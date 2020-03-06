Также надо проверить данные о просроченных кредитах региона.

Президент России Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии. Также глава государства приказал подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи. Об это пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Путин поручил проверить данные о просроченных кредитных задолженностях Хакасии. Предложения об оказании республике финансовой помощи должен разработать Минфин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поручение не прокомментировал, так как это служебная переписка.

- Мы её никогда не комментируем, - сказал он.

В Минфине подтвердили факт получения поручений.

Ранее Путин назвал востребованными поправки в Конституцию.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin