Владимир Путин назвал востребованными поправки в Конституцию. Он призвал руководящих лиц Госдумы обеспечить населению понимание того, за что они голосуют. Политик надеется, что голосование пройдет достойно и чисто.
Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами
прокомментировал глава государства
Это даст России результаты, которые ни у кого не смогут вызвать сомнений. Путин заявил, что главное создать все условия для свободного волеизъявления россиян. Для этого чиновникам необходимо провести разъяснительную работу о необходимости изменений в Основной закон страны. Просветительская деятельность должна быть направлена не только на сторонников политических партий, но и на СМИ и обычных жителей.
Ранее ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции.
Видео: YouTube/
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