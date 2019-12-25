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Путин поручил проанализировать соответствие СИЗО существующим требованиям
Сегодня, 15:46
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matveyvn

Путин поручил проанализировать соответствие СИЗО существующим требованиям

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Путину предоставили список проблемных объектов на территории регионов РФ.

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать соответствие СИЗО существующим требованиям. Заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Глава государства подчеркнул, что в каждом регионе России ситуация складывается по-разному.

Продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов.

Владимир Путин, президент России

Ему предоставили список проблемных объектов на территории регионов РФ.

Ранее Путин призвал последовательно разобраться с долгами перед дольщиками.

Видео: kremlin.ru

Теги: путин, сизо, фсин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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