Президент России Владимир Путин поручил проанализировать соответствие СИЗО существующим требованиям. Заявление он сделал на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Глава государства подчеркнул, что в каждом регионе России ситуация складывается по-разному.
Продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов.
Владимир Путин, президент России
Ему предоставили список проблемных объектов на территории регионов РФ.
Ранее Путин призвал последовательно разобраться с долгами перед дольщиками.
Видео: kremlin.ru
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