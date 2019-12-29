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Сегодня, 18:24
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matveyvn
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Путин поручил правительству утвердить новые нормы в русском языке

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Их примут до 15 июня

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить новые нормы в русском языке. В результате должен получится документ с поправками. Его подготовят до 15 июня.

Путин дал поручение на заседании Совета по русскому языку.

В законопроекте пропишут нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного. Предусматривается, что теперь будут следить за грамотностью должностных лиц.

Изменения внесут в толковый словарь государственного языка РФ.

Ранее Путин внёс в Госдуму проект с поправками в Конституцию.

Видео: YouTube / Правительство России

Теги: законы, путин, русский язык
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

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Таиров Фахратдин
Сегодня 18:52

- "Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была." 

- "Кто станет говорить речи, другому - не перебивать, но дать окончить и потом другому говорить, как честным людям надлежит, а не как бабам-торговкам." - Пётр I Великий

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Аноним
Сегодня 18:42

В русском языке нужно изменить написание буквы "З" и цыфры  "З" трудно различить в маркировках что обозначается.

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