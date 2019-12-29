Их примут до 15 июня

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить новые нормы в русском языке. В результате должен получится документ с поправками. Его подготовят до 15 июня.

Путин дал поручение на заседании Совета по русскому языку.

В законопроекте пропишут нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного. Предусматривается, что теперь будут следить за грамотностью должностных лиц.

Изменения внесут в толковый словарь государственного языка РФ.

Ранее Путин внёс в Госдуму проект с поправками в Конституцию.

Видео: YouTube / Правительство России