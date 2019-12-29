Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить новые нормы в русском языке. В результате должен получится документ с поправками. Его подготовят до 15 июня.
Путин дал поручение на заседании Совета по русскому языку.
В законопроекте пропишут нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного. Предусматривается, что теперь будут следить за грамотностью должностных лиц.
Изменения внесут в толковый словарь государственного языка РФ.
Ранее Путин внёс в Госдуму проект с поправками в Конституцию.
Видео: YouTube / Правительство России
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- "Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была."
- "Кто станет говорить речи, другому - не перебивать, но дать окончить и потом другому говорить, как честным людям надлежит, а не как бабам-торговкам." - Пётр I Великий
В русском языке нужно изменить написание буквы "З" и цыфры "З" трудно различить в маркировках что обозначается.