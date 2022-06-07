  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:04
97
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поручил правительству помогать отраслям экономики

0 0

Глава государства призвал максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения.

Президент России Владимир Путин отметил необходимость помогать отраслям экономики. Об этом он заявил на совещании по вопросам экономики.

Глава государства отметил, что на прошедших отраслевых совещаниях вместе с представителями бизнеса были обозначены приоритетные задачи и дальнейшие действия по поддержке предприятий в нынешних условиях. Президент обратился к правительству с задачей помогать отраслям преодолеть трудности.

Необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, правительство россии, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии