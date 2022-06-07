Путин поручил правительству помогать отраслям экономики

Президент России Владимир Путин отметил необходимость помогать отраслям экономики. Об этом он заявил на совещании по вопросам экономики.
Глава государства отметил, что на прошедших отраслевых совещаниях вместе с представителями бизнеса были обозначены приоритетные задачи и дальнейшие действия по поддержке предприятий в нынешних условиях. Президент обратился к правительству с задачей помогать отраслям преодолеть трудности.
Необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все