Путин поручил правительству помогать отраслям экономики

Глава государства призвал максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения.

Президент России Владимир Путин отметил необходимость помогать отраслям экономики. Об этом он заявил на совещании по вопросам экономики.

Глава государства отметил, что на прошедших отраслевых совещаниях вместе с представителями бизнеса были обозначены приоритетные задачи и дальнейшие действия по поддержке предприятий в нынешних условиях. Президент обратился к правительству с задачей помогать отраслям преодолеть трудности.

Необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой.

Видео: kremlin.ru