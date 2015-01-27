Выплаты будут повышены с 1 июня.

Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Глава государства отметил, что внутри правительства долго шли дискуссии по данному вопросу. С 1 июня размер пенсий неработающих пенсионеров увеличится на 10%. Размер выплат страховых частей достигнет 19,5%. Минимальный размер оплаты труда увеличат до 15 279 рублей в месяц.

Ранее Путин заявил о желании некоторых стран "закрыться от России".

Видео: kremlin.ru