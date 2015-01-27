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Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

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Выплаты будут повышены с 1 июня.

Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Глава государства отметил, что внутри правительства долго шли дискуссии по данному вопросу. С 1 июня размер пенсий неработающих пенсионеров увеличится на 10%. Размер выплат страховых частей достигнет 19,5%. Минимальный размер оплаты труда увеличат до 15 279 рублей в месяц.

Ранее Путин заявил о желании некоторых стран "закрыться от России".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выплаты, мрот, пенсии, президент россии, прожиточный минимум
Категории: Лента новостей, Новости России,

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