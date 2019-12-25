Путин поручил повысить доступность кредитов для МСП

Такое поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

Президент России Владимир Путин до 1 ноября поручил принять дополнительные меры по льготному кредитованию МСП. Он также поручил повысить доступность таких кредитов для бизнеса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительству такое поручение было дано совместно с Центробанком и "Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства". Данное поручение необходимо выполнить до 1 ноября этого года.

Ранее мы писали, что в Петербурге смертность, если сравнивать с 2020 годом, выросла на 30%. Так, с января по апрель в городе умерли 27 027 человек. Это на 7326 человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Фото: kremlin.ru