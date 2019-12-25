Смертность в Петербурге по сравнению с 2020 годом выросла на 30%

В прошлом году за четыре месяца скончались 20 752 человека.

В Петербурге с января по апрель умерли 27 027 человек, что на 7326 человек больше, чем за аналогичный период 2020 года. смертность в городе выросла на 30%, следует из отчета "Петростата".

В прошлом году за четыре месяца скончались 20 752 человека. В тот момент в городе как раз началась первая волна коронавируса.

В Петербурге на данный момент показатель суточной смертности от COVID-19 держится на довольно высоком уровне. Сейчас каждый день умирают от 100 до 119 человек.

Накануне в Петербурге число умерших от коронавируса за сутки снизилось до 100.

Фото: Piter.tv