В Петербурге число умерших от коронавируса за сутки снизилось до 100

Меньше ста смертей за сутки зафиксировали 25 июня.

Число смертей от коронавирусной инфекции в Петербурге снижается. Судя по данным портала "Стопкоронавирус.рф", за прошедшие сутки скончались 99 человек. Накануне показатель был 104, еще днем ранее – 110.

Последний раз меньше ста смертей от болезни зафиксировали 25 июня, тогда скончались 98 человек.

Всего за время пандемии в Северной столице от коронавируса скончались 16 975 человек. Снижение числа смертей фиксируют и в других регионах. Сегодня выявили 654 летальных случая по всей стране, накануне их было 663.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали считать заболевших коронавирусом после вакцинации.

Фото: Стопкоронавирус.рф; Piter.tv