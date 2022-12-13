Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
Обращаясь к главе МЧС Александру Куренкову, глава государства отметил, что всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов, с одной стороны, и обеспечением безопасности с другой. Он подчеркнул, что необходимо исходить из тех реалий, с которыми приходится сталкиваться.
Поэтому думаю, что на основе докладов министра МЧС и губернатора Курганской области нужно подготовить соответствующие поручения.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт – Астара.
Видео: kremlin.ru
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