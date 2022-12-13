  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:26
68
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами

0 0

н подчеркнул, что необходимо исходить из тех реалий, с которыми приходится сталкиваться.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Обращаясь к главе МЧС Александру Куренкову, глава государства отметил, что всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов, с одной стороны, и обеспечением безопасности с другой. Он подчеркнул, что необходимо исходить из тех реалий, с которыми приходится сталкиваться.

Поэтому думаю, что на основе докладов министра МЧС и губернатора Курганской области нужно подготовить соответствующие поручения.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт – Астара.

Видео: kremlin.ru

Теги: борьба, владимир путин, пожары, президент россии, совещание
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии