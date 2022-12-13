н подчеркнул, что необходимо исходить из тех реалий, с которыми приходится сталкиваться.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Обращаясь к главе МЧС Александру Куренкову, глава государства отметил, что всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов, с одной стороны, и обеспечением безопасности с другой. Он подчеркнул, что необходимо исходить из тех реалий, с которыми приходится сталкиваться.

Поэтому думаю, что на основе докладов министра МЧС и губернатора Курганской области нужно подготовить соответствующие поручения. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин принял участие в церемонии подписания договора о дороге Решт – Астара.

Видео: kremlin.ru