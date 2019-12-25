Путин поручил обратить внимание на использование цифровых финансовых активов

Президент назвал новую проблему перед Генпрокуратурой РФ.

Российский президент Владимир Путин поручил обратить внимание на использование преступниками цифровых финансовых активов во время трансграничного перемещения. Об этом политик заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства надеется, что надзорное ведомство примет дополнительные меры по пресечению незаконной деятельности.

Преступные элементы все чаще и чаще пользуются цифровыми финансовыми активами, на это, безусловно, нужно с коллегами из других ведомств, в том числе с финмониторингом, обратить самое пристальное внимание. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер уточнил, что на данный момент ситуация с мошенничество с электронными финансовыми активами является для страны новой проблемой, но существенной.

Путин призвал последовательно разобраться с долгами перед дольщиками.



