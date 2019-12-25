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Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей
Сегодня, 10:30
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Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей

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Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В опубликованном перечне поручений главы государства указано, что правительство РФ должно обеспечить финансирование производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря 2022 года.

Ранее Путин назвал ошибкой решение ФРГ поставить обязательства перед НАТО выше интересов граждан.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, госфинансирование, дети, президент россии, фильмы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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