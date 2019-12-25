Президент России Владимир Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В опубликованном перечне поручений главы государства указано, что правительство РФ должно обеспечить финансирование производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря 2022 года.
Ранее Путин назвал ошибкой решение ФРГ поставить обязательства перед НАТО выше интересов граждан.
Фото: kremlin.ru
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