Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В опубликованном перечне поручений главы государства указано, что правительство РФ должно обеспечить финансирование производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря 2022 года.

Ранее Путин назвал ошибкой решение ФРГ поставить обязательства перед НАТО выше интересов граждан.

Фото: kremlin.ru