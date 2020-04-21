Путин назвал ошибкой решение ФРГ поставить обязательства перед НАТО выше интересов граждан

Глава РФ рассказал о том, что речь идет о выборе тех, кто находится у власти в Берлине.

Российский президент Владимир Путин назвал ошибкой решение ФРГ поставить свои международные и союзнические обязательства перед НАТО выше национальных интересов граждан. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами в Астане. Он провел пресс-конференцию по итогам саммита лидеров СНГ. По мнению политика, теперь население Германии расплачиваются за действия, которые предпринимает местное руководство. Происходящее в Берлине глава РФ назвал осознанным выбором людей, которые легитимным образом пришли к власти.

Во главу угла в данном случае, судя по всему, поставлены союзнические какие-то обязательства в рамках Североатлантического альянса. Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка. Владимир Путин, президент РФ

Таким образом президент России ответил на вопрос журналистов о том, как он может оценить, что Германия "пустилась во все тяжкие" в поддержке конфликта на Украине. По словам политика, с национальными интересами Германии на Западе мало кто считается, в противном случае трубопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2" не были бы подорваны.

Путин назвал ошибкой решение ФРГ поставить свои международные и союзнические обязательства перед НАТО выше.

Фото и видео: Kremlin.ru