Путин: в переговорах с Байденом нет необходимости, вопрос о поездке окончательно не решен

Глава РФ рассказал о том, что не принял решения о рабочей поездке на Бали.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что в переговорах с американским лидером Джо Байденом в текущий момент нет никакой необходимости. При этом вопрос о рабочей поездке главы государства на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индонезию окончательно не решен. Соответствующей информацией политик поделился в ходе пресс-конференции с журналистами, выступая по завершению саммита лидеров СНГ в Астане.

Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт подчеркнул, что об организации прямых переговоров с другими политическими лидерами других государств - участников саммита Группы двадцати речи пока не идет. Однако с некоторыми из стран Россия находится в постоянном контакте. В частности, это касается турецких коллег.

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Фото и видео: Kremlin.ru