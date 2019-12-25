Об этом президент России рассказал в своём вступительном слове перед заседанием правительства России по теме распространения коронавируса.

Путин поручил направить в бюджеты регионов 200 миллиардов рублей. Об этом президент России рассказал в своём вступительном слове перед заседанием правительства России по теме распространения коронавируса. На нём обсуждали поддержку экономики и бизнеса.

Глава государства отметил, что у субъектов должны быть возможность гибко использовать эти средства. Путин подчеркнул, что доходы региональных бюджетов сейчас серьёзно просели — при этом именно на них лежит основная нагрузка по поддержке экономики и граждан.

Ранее мы рассказывали, что российскому бизнесу выдадут кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в своём вступительном слове перед заседанием правительства России по теме распространения коронавируса. На нём обсуждали поддержку экономики и бизнеса.