Путин поручил финансово помочь Дагестану в борьбе с коронавирусом

Правительство в течение пяти дней разработает соответствующий план.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь Дагестану для усиленной борьбы с коронавирусом. В течение пяти дней Путин ожидает соответствующий доклад от назначенного ответственным премьер-министра Мишустина, сообщается на сайте Кремля 20 мая.

Кроме того, российский лидер распорядился вести постоянный мониторинг эпидемситуации в Дагестане силами Роспотребнадзора: структура также разработает рекомендации для населения региона по противодействию распространения инфекции. До 25 мая поручено разработать план мероприятий по преодолению неблагополучной эпидемситуации и проследить за выполнением плана вместе с правительством Дагестана. В этом плане подразумеваются важнейшие на сегодня пункты:

Медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, а также другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения COVID-19. говорится в поручении Путина

Также в список включены соблюдение ограничительных мер и безопасные условия для работы медиков, создание дополнительных лабораторий, покупка необходимого оборудования и тест-систем для диагностики коронавируса.

В Дагестане к 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 2266 человек выздоровели, 36 умерли.

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