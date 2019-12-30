Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

Он дал срок выполнения до 1 июля.

Владимир Путин хочет усилить ответственность за оскорбление. Президент дал поручение правительству рассмотреть вопрос до 1 июля 2020 года. Решение принято по итогам заседания совета по правам человека от 10 декабря 2019 года. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на источник в Кремле.

Политик уверен, что необходимо доработать механизмы опровержения ложной информации. Однако он не уточнил за какие именно оскорбления и в адрес каких групп будет ужесточение. Закон об оскорблении власти, госсимволов и общества подписан в марте прошлого года. Он запрещает распространять недостоверные сведения, которая создает угрозы и искажает факты. Нарушителям грозит блокировка ресурсов, а физические лица заплатят штраф.

Ранее Piter.tv писал о том, что раскрыты детали беседы о "сделке века" Путина и Нетаньяху в Кремле.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

