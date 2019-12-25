Путин поручил губернаторам проводить раз в год свои "прямые линии"

Данное предложение было озвучено в ходе прямой линии 30 июня.

Президент Владимир Путин по итогам прямой линии, которая состоялась 30 июня, подписал ряд поручений. Среди них – рекомендация главам субъектов РФ не реже раза в год проводить прямое общение с гражданами в подобном формате. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены главы регионов Российской Федерации и глава администрации президента Антон Вайно.

Такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность задать вопросы. Важнее то, что происходит выборка важных проблем, которые волнуют граждан. Владимир Путин, президент РФ (цитата из прямой линии)

Отмечается, что доклад по выполнению нужно предоставить до 31 декабря текущего года, далее – ежегодно.

Ранее Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным