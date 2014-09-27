Глава РФ поприветствовал участников конференции прокуратур европейского региона.

Российский президент Владимир Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью. Он уточнил, что государство призвано соблюдать их и обеспечивать механизмы для их сохранности и беспрепятственной реализации. Об этом политик рассказал в видеообращении, посвященном участникам конференции руководства прокуратур европейского региона. Мероприятие проводится в Петербурге.

В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально в связи с охватившей в прошлом году весь мир эпидемией коронавируса. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ уточнил, что на мероприятии и его коллеги будут обсуждать вопросы, касающиеся работы прокуратуры а защите прав граждан, а также принципы Европейской конвенции по правам человека. Путин уверен, что несмотря на различия в имеющихся полномочиях сотрудники надзорных европейских ведомств могут отстаивать интересы государства и общества, а также брать на себя ключевую роль в обеспечении верховенства закона.

В России одобрен закон о внесудебном удалении данных, порочащих честь граждан.

Видео: Kremlin.ru