Путин поручил Мишустину заняться вопросами, поднятыми на пресс-конференции

Глава РФ озвучил проблемы, о которых ему рассказали журналисты.

Российский президент Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину заняться вопросами, поднятыми на большой пресс-конференции в Москве. Такое заявление глава государства сделал на заседании кабинета министров. Политик уточнил, что имеет в виду региональные вопросы по электричеству и водоснабжению, включая проблемы, на которые корреспонденты указали в Дагестане.

Михаил Владимирович, прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции. Если какая-то помощь РЖД будет нужна, я прошу поддержать. Владимир Путин, президент РФ

Также Владимир Путин попросил коллег заняться темой преодоления последствий аварии ТЭЦ в Бурятии и помочь РЖД с расширением пассажирского межрегионального железнодорожного сообщения в республике Марий Эл. После этого президент поздравил правительство с новогодними праздниками. Михаил Мишустин поблагодарил Путина за его присутствие. Он пообещал сделать все необходимое для того, чтобы реализовывались национальные цели развития страны.

Путин призвал защищать людей от роста цен.

Фото и видео: kremlin.ru