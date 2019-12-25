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Путин поручил Мишустину выбрать подрядчика для строительства метро в Петербурге
Сегодня, 20:36
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Путин поручил Мишустину выбрать подрядчика для строительства метро в Петербурге

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В Петербурге до 2032 года хотят открыть 12 станций метро.

Президент России Владимир Путин поручил главе Правительства Михаилу Мишустину выбрать подрядчика для строительства метрополитена в Петербурге. 

По данным "Фонтанки", соответствующее поручение подписано 16 августа, выполнить которое необходимо до 1 октября этого года. Сами же контракты с подрядчиком необходимо заключить до 1 октября 2023 года. Однако поручение на сайте главы государства отсутствует. 

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуацию со строительством метро заметно осложнило предбанкротное состояние компании АО "Метрострой". В городе создали новую компанию – "Метрострой Северной столицы", но для начала нужно решить множество технических вопросов.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, метро, поручение, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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