Путин поручил Мишустину выбрать подрядчика для строительства метро в Петербурге

В Петербурге до 2032 года хотят открыть 12 станций метро.

Президент России Владимир Путин поручил главе Правительства Михаилу Мишустину выбрать подрядчика для строительства метрополитена в Петербурге.

По данным "Фонтанки", соответствующее поручение подписано 16 августа, выполнить которое необходимо до 1 октября этого года. Сами же контракты с подрядчиком необходимо заключить до 1 октября 2023 года. Однако поручение на сайте главы государства отсутствует.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуацию со строительством метро заметно осложнило предбанкротное состояние компании АО "Метрострой". В городе создали новую компанию – "Метрострой Северной столицы", но для начала нужно решить множество технических вопросов.

Фото: kremlin.ru