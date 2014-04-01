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Путин поручил Минтрансу наладить взаимодействие "Совкомфлота" и грузоотправителей
Сегодня, 9:28
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Путин поручил Минтрансу наладить взаимодействие "Совкомфлота" и грузоотправителей

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Глава РФ рассказал о необходимости сотрудничества в условиях санкций.

Российский президент Владимир Путин поручил Минтрансу наладить взаимодействие "Совкомфлота" и грузоотправителей. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на правительственном совещании по вопросу государственной поддержки отечественной авиационной отрасли. По мнению лидера страны, предложенная им мера даст возможность обеим сторонам решать возникающие проблемы из-за введенных Западом санкций.

Я попросил бы министра транспорта посмотреть на ситуацию, связанную с использованием морских судов "Совкомфлота" российскими грузоотправителями. У грузоотправителей есть свои проблемы с фрахтом, а у "Совкомфлота" - свои проблемы с использованием судов. 

Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, правительству следует совместить возможности и потребности российских грузоотправителей и перевозчиков.

Путин поручил возместить расходы гражданам, чьи авиарейсы отменили.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, гражданская авиация, грузоперевозки, минтранс, совкомфлот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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