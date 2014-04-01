Глава РФ принял меры как по внутренним, так и по международным рейсам.

Российский президент Владимир Путин поручил возместить расходы гражданам, чьи авиарейсы отменили. Такое заявление глава государства сделал на правительственном совещании, посвященном поддержке авиационной отрасли страны. Политик заметил, что выдвинутая им инициатива должна затрагивать как клиентов иностранных, так и внутренних рейсов. Многие граждане РФ столкнулись с тем, что они не смогли отправиться до пункта назначения по купленным билетам из-за закрытия воздушных маршрутов.

Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег. Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что в настоящее время кабинету министров будет сложнее обеспечивать для граждан выдачу сертификатов на перелет из-за того, что многие авиамаршруты перестали действовать. В связи с этим глава РФ предложил выдавать россиянам именно деньги за билеты. Политик призвал рассмотреть механизм и реализовать его в сжатые сроки.

Путин поручил компенсировать расходы аэропортов на период вынужденного простоя.

Фото и видео: Kremlin.ru