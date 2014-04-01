Глава РФ рассказал о необходимости помочь воздушным гаваням юга и центра РФ.

Российский президент Владимир Путин поручил компенсировать расходы аэропортов на период вынужденного простоя. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на правительственном совещании, посвященном поддержке отечественной авиационной отрасли. Политик напомнил о трудностях, с которыми столкнулось данное направление экономики из-за введенным Западом ограничения в перелетах. На данный момент в ряде воздушных гаваней действует временное ограничение в выполнении рейсов. Это касается южной и центральной части РФ.

Предлагаю в этой связи компенсировать расходы расположенных здесь аэропортов на период их вынужденного простоя для сохранения трудовых коллективов, чтобы они затем максимально быстро вернулись к нормальной работе. Владимир Путин, президент РФ

По мнению главы государства, денежные средства на эти цели необходимо предусмотреть в полном объеме из федерального бюджета. Путин заметил, что по данному вопросу расхождений во взглядах у коллег нет. Политик дал поручение правительству снизить нагрузку на местные авиакомпании за лизинговые платежи, а также за платежи по аккредитивам.

Путин предупредил об угрозе масштабной деиндустриализации и потери рабочих мест в Европе.

Фото и видео: Kremlin.ru

