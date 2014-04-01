Глава РФ рассказал какие проблемы у региона могут быть из-за США.

Российский президент Путин предупредил об угрозе масштабной деиндустриализации и потери рабочих мест в Европе. Соответствующее заявление глава государства сделал на правительственном совещании, посвященном вопросам поддержки отечественной авиационной отрасли. Политик считает, что на трудоустроенности скажутся мировые события, происходящие на данный момент в регионе.

Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растет. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира. Владимир путин, Президент РФ

Лидер страны напомнил коллегам из кабинета министров о том, что власти Белого дома всеми силами пытаются перевести европейский регион на американский сжиженный природный газ. По мнению Путина, таким образом США заставляют граждан Европы не просто раскошелиться, но также и подрывают конкурентоспособность местных компаний. Глава РФ уточнил, что беря во внимание рост цен на бензин, электрическую энергию, а также на продовольствие и услуги ЖКХ, данные действия со стороны Вашингтона способны привести к кардинальному снижению общего уровня жизни европейцев.

Путин поручил к 1 июня утвердить комплексную программу развития российских авиаперевозок.

Фото и видео: Kremlin.ru