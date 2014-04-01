Глава РФ призвал кабмин разработать Стратегию, которая будет действовать до 2030 года.

Российский президент Владимир Путин поручил к 1 июня утвердить комплексную программу развития российских авиаперевозок до 2030 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках правительственного совещания, посвященного вопросу поддержки отечественной авиационной отрасли.

Важно оценить перспективные объемы перевозок и пассажиропотоков, уточнить маршрутную сеть. Определить количество и типы необходимых воздушных судов, меры по развитию технического обслуживания, ремонта, по запчастям, шинам. Владимир Путин, президент РФ

Политик обратил внимание кабинета министров РФ на необходимость зафиксировать обязательства промышленной сферы по срокам и объемам поставок авиационной техники и запчастей для нужд местных авиационных компаний. Путин рассчитывает на трансформацию отрасли в максимально сжатые сроки.

Драги просил Путина встретиться с Зеленским.

Фото и видео: Kremlin.ru