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Драги просил Путина встретиться с Зеленским
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Драги просил Путина встретиться с Зеленским

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Премьер Италии рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ.

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что просил российского лидера Владимира Путина встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом чиновник говорил с президентом РФ в рамках недавних телефонных переговоров. По словам Драги, существует необходимость в общении на высшем уровне между Москвой и Киевом. Своей позицией глава местного правительства поделился с журналистами на пресс-конференции для Ассоциации иностранных СМИ.

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Марио Драги, премьер-министр Италии

Российский лидер объяснил итальянцу, что ,для его общения с Владимиром Зеленским еще не сформированы условия, как и для полного прекращения огня на Украине. Драги заметил, что относительно перспектив достижения мира в Италии сохраняются "скептицизм и осторожность". При этом Рим видит, что российская и украинская позиция по конфликту немного сблизилась на встрече в Стамбуле.

Премьер Италии считает важным привлечь Китай к урегулированию кризиса на Украине.

Фото и видео:
 

Теги: встреча путина и зеленского, италия, марио драги, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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