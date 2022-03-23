Премьер Италии считает важным привлечь Китай к урегулированию кризиса на Украине

Марио Драги призвал ЕС быть единым в переговорах с Пекином.

Премьер-министр Италии считает важным привлечь Китай и другие государства к урегулированию вооруженного кризиса на Украине. Такое заявление глава местного правительства Марио Драги сделал в рамках выступления в парламенте. Выступления чиновника транслировалось на телеканале Rai News 24. Рим призывает Евросоюз сформировать единую позицию в вопросе сохранения открытого пространства для общения с официальным Пекином.

В дипломатические усилия должны быть вовлечены и другие страны, в том числе Китай, который играет важную роль в геополитической динамике и глобальной безопасности. Марио Драги, премьер-министр Италии

Премьер Италии полагает, что саммит ЕС - Китай, запланированный на 1 апреля 2022 года, станет возможностью для европейских представителей "подчеркнуть позицию". Драго рассчитывает на то, что ЕС повторит призывы к Пекину воздержаться от действий в поддержку Москвы на Украине.

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Видео: YouTube / QuotidianoNazionale