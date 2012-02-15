Сильвио Берлускони женился на 32-летней представительнице Палаты депутатов

Берлускони был в костюме Armani, а его жена в платье Antonio Riva.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони взял в жены 32-летнюю дочь депутата итальянского парламента Марту Фашина.

Свадьба прошла недалеко от Милана. На вилле Берлускони собрал самых близких людей – 60 гостей. Сын жениха Пьера не смог присутствовать на свадьбе. Он заболел коронавирусом. Торжество имело символический характер, так как официально бывший премьер-министр Италии и его молодая супруга не расписались. Берлускони был в костюме Armani, а его жена в платье Antonio Riva.

Напомним, что Берлускони исполнилось 85 лет. Этот брак стал третьим по счету. Бывший премьер-министр Италии имеет пятеро детей. Со своей будущей женой он познакомился в 2018 году.

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Видео: YouTube / Corriere della Sera