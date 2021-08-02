Путин попросил врио главы Пензенской области поддерживать инвестпроекты на уровне региона

По его словам, инвесторам нужна поддержка не только федеральных, но и местных властей.

Президент России Владимир Путин призвал временно исполняющего обязанности главы Пензенской области Олега Мельниченко поддерживать инвесторов на уровне региональных властей. Об этом российский лидер сказал в ходе совещания с врио региона.

По словам Путина, инвесторам необходима не только помощь правительства страны, но и местных властей.

Я вижу, что вы относитесь к этому самым серьезным образом, и надеюсь, что на практике так оно все и будет. Владимир Путин, президент РФ

Сам врио главы Пензенской области заявил, что несмотря на пандемию коронавируса реализация инвестиционных проектов не прекращалась. В настоящее время на территории региона планируется завершение строительства таких крупных объектов как завод по производству сырья и ингредиентов для пищевой промышленности в Бессоновском районе, комплекс по производству строительных материалов в ЗАТО "Заречный" и некоторые другие.

Ранее Путин заявил, что руководство Белгородской области должны уделить особое внимание проблемам убыли населения и нехватки медиков в регионе.

Видео: Youtube/Россия 24