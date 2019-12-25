Путин попросил врио главы Марий Эл уделить внимание здравоохранению

Глава РФ рассказал о развитии и проблемах региона.

Российский президент Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым отметил, что властям региона необходимо обратить внимание на сферу здравоохранения, а также на изношенность жилого фонда и ЖКХ, аварийность зданий. Трансляцию рабочей встречи между главой государства и руководителем субъекта РФ вел телеканал "Россия-24".

Вопросов, требующих особого внимания с вашей стороны, много. Сейчас не буду это все перечислять. Начиная с качества воды, с экологии в целом, с изношенности сети ЖКХ и так далее. С аварийным жильем - нужно этим заниматься. Владимир Путин, президент РФ

В сфере медицины политик отметил, что требуется работать над увеличением количества сотрудников здравоохранения в профильных учреждениях российской республики. Владимир Путин добавил, что у региона есть хорошая база для развития, на которую чиновники могут опираться в своей работе. В частности, политик отметил хорошие темпы развития в Марий Эле темпов строительства и сельского хозяйства. Хорошие инвестиции, по мнению Путина, вкладываются в племенное животноводство и зерно.

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Фото: Kremlin.ru

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