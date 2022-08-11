Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на сельское хозяйство

Он подчеркнул, что эта сфера важна и для сельского хозяйства России в целом.

Президент России Владимир Путин попросил врио главы Марий Эл Юрия Зайцева обратить внимание на сельское хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой государства Зайцев рассказал о социально-экономическом развитии региона. Он также отметил, что у него есть несколько замечаний по некоторым вопросам.

Путин напомнил врио главы республики, что в Марий Эл есть племенное животноводство и семеноводство, которое нуждается в поддержке властей. Он подчеркнул, что эти сферы важны и для сельского хозяйства России в целом.

Ранее Путин попросил врио главы Марий Эл уделить внимание здравоохранению.

Видео: Одноклассники / Вести live