Путин попросил подготовить поправки к нормам по заключению под стражу бизнесменов

Иногда арест приводит к остановке работы предприятия.

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Верховным судом РФ подготовить к 1 октября поправки о пересмотре основания для заключения под стражу бизнесменов. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства считает, что основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия в отношении них нужно пересмотреть. Это связано с тем, что иногда нормы применяются там, где нет необходимости. В итоге предприятия вынуждены останавливать работу или закрываться еще на этапе следствия.

Под ударом в таких ситуациях оказываются рабочие места, прямые убытки, утрата рыночной позиции, репутация компаний и руководителей.

Ранее Путин предложил насовсем отменить все проверки для бизнеса.

Видео: Telegram / @smotri_media