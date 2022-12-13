Путин пообщался с военными на митинге-концерте в "Лужниках"

После выступления президента прозвучал гимн России.

Президент РФ Владимир Путин пообщался с военными на митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве.

Во время своего выступления глава государства отметил, что те люди, которые стоят за ним, "принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое". Он подчеркнул, что речь идет о семье и Родине.

После выступления президента прозвучал гимн России. Затем Путин снова подошел к военнослужащим, чтобы пожать им руки. С некоторыми из них он лично пообщался.

Ранее Путин заявил, прямо сейчас идет бой на исторических рубежах за людей

Видео: Telegram / РИА Новости