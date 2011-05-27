По словам главы государства, на встречах с военными он регулярно спрашивает, есть ли у них какие-то нерешенные проблемы.

Президент РФ Владимир Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих. Об этом он заявил в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда". Видеозапись встречи опубликовал журналист Павел Зарубин.

Церемония вручения наград прошла 9 декабря в Кремле. По словам главы государства, на встречах с военными он регулярно спрашивает, есть ли у них какие-то нерешенные проблемы.

Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно. Позанимаемся! Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин высказался о ситуации с незаконной миграцией.

Видео: kremlin.ru