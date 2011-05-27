Президент РФ Владимир Путин пообещал заниматься решением проблем военнослужащих. Об этом он заявил в ходе общения с героями СВО, награжденными медалью "Золотая Звезда". Видеозапись встречи опубликовал журналист Павел Зарубин.
Церемония вручения наград прошла 9 декабря в Кремле. По словам главы государства, на встречах с военными он регулярно спрашивает, есть ли у них какие-то нерешенные проблемы.
Потом начинаешь выяснять, есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно. Позанимаемся!
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин высказался о ситуации с незаконной миграцией.
Видео: kremlin.ru
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