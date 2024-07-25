Он подчеркнул, что у тех, кто пытается запугать людей и расколоть их, ничего не получится.

Президент РФ Владимир Путин пообещал возмездие тем, кто пытается расколоть российское общество. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

Глава государства отметил, что в условиях спецоперации органы следствия решают особые и ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобождённых территориях. Он подчеркнул, что у тех, кто пытается запугать людей и расколоть их, ничего не получится.

Их ждет неотвратимое и справедливое возмездие. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о росте доходов российского бюджета.

Видео: kremlin.ru