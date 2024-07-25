Президент РФ Владимир Путин пообещал возмездие тем, кто пытается расколоть российское общество. Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
Глава государства отметил, что в условиях спецоперации органы следствия решают особые и ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобождённых территориях. Он подчеркнул, что у тех, кто пытается запугать людей и расколоть их, ничего не получится.
Их ждет неотвратимое и справедливое возмездие.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил о росте доходов российского бюджета.
Видео: kremlin.ru
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