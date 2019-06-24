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Путин заявил о росте доходов российского бюджета

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По словам главы государства, Счетная палата должна внимательно следить за финансовой дисциплиной.

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте доходов российского бюджета. Об этом он заявил на встрече с председателем Счетной палаты Борисом Ковальчуком.

По словам главы государства, Счетная палата должна внимательно следить за финансовой дисциплиной. Он подчеркнул, что дефицит у бюджета минимальный.

Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока

Видео: kremlin.ru

Теги: борис ковальчук, бюджет, владимир путин, президент россии, счетная палата
Категории: Лента новостей, Новости России,

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