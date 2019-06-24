Президент РФ Владимир Путин заявил о росте доходов российского бюджета. Об этом он заявил на встрече с председателем Счетной палаты Борисом Ковальчуком.
По словам главы государства, Счетная палата должна внимательно следить за финансовой дисциплиной. Он подчеркнул, что дефицит у бюджета минимальный.
Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока
Видео: kremlin.ru
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