По словам главы государства, Счетная палата должна внимательно следить за финансовой дисциплиной.

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте доходов российского бюджета. Об этом он заявил на встрече с председателем Счетной палаты Борисом Ковальчуком.

По словам главы государства, Счетная палата должна внимательно следить за финансовой дисциплиной. Он подчеркнул, что дефицит у бюджета минимальный.

Ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин обсудил с Хмариным планы "Русгидро" по освоению Дальнего Востока

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