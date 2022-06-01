Глава РФ сообщил, что кабмин изучит данное предложение.

Российский президент Владимир Путин пообещал рассмотреть идею досрочной пенсии для многодетных отцов. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед семьями, которые были награждены орденом "Родительская слава". Мероприятие проводилось в формате видеоконференции. По словам политика, он даст поручение правительству проработать данный вопрос на уровне профильных ведомств.

Хорошо. Обязательно посмотрим. Поручение правительству дам проработать. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил вернуть звание "мать-героиня".

Фото и видео: Kremlin.ru