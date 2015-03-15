Сейчас такой кредит могут получать только те семьи, у которых есть дети, родившиеся с 2018 года

Президент России Владимир Путин пообещал расширить программу семейной ипотеки. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы государства, сейчас такой кредит могут получать только те семьи, у которых есть дети, родившиеся с 2018 года. Он предложил обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет.

Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных.

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