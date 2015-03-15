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Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных

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По его словам, пособие будет назначаться по одному заявлению на всех детей в семье.

Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства уточнил, что с 1 января 2023 года трансформируется система поддержки материнства и детства. Он также отметил, что власти запустят единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми до 17 лет. По его словам, пособие будет назначаться по одному заявлению на всех детей в семье.

При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беременные, владимир путин, пособие, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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