Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава государства уточнил, что с 1 января 2023 года трансформируется система поддержки материнства и детства. Он также отметил, что власти запустят единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми до 17 лет. По его словам, пособие будет назначаться по одному заявлению на всех детей в семье.
При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза.
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