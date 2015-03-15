Путин: за девять месяцев поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза

Президент отметил, что ЕС продолжает потреблять российские товары и услуги, а "обратные потоки сдерживает".

За девять месяцев 2022 года поставки товаров из России в ЕС выросли в 1,5 раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам главы государства, рост поставок произошел вопреки действиям антироссийских санкций. Он добавил ,что экспорт товаров вырос на 42%, а профицит торговли в пользу России – в 2,3 раза до 138 млрд долларов. Путин отметил, что ЕС продолжает потреблять российские товары и услуги, а "обратные потоки сдерживает".

Ранее Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года будет примерно 2,5%.

Видео: kremlin.ru