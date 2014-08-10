Путин пообещал оказать дополнительную поддержку развитию народных промыслов

Принятых мер поддержки для развития народных промыслов недостаточно, считает президент.

Принятых мер поддержки для развития народных промыслов недостаточно. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства дал обещание рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки.

Я думаю, что в последнее время все-таки мы приняли ряд решений, в том числе в сфере образования, тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами. Но не могу не согласиться в том, что сделано недостаточно. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер отметил, бережное отношение людей к тому, что им досталось от прежних поколений, мотивирует оказывать поддержку их делу.

Ранее сообщалось, что Путин поручит правительству решить вопрос с инфраструктурой для участков многодетных семей.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина