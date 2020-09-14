Путин пообещал Лукашенко кредит на 1,5 миллиардов долларов

Россия данным кредитом поможет Белоруссии в этот сложный момент.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выдаст Белоруссии кредит на 1,5 миллиардов долларов. Об этом он заявил во время встречи с Александром Лукашенко в Сочи.

По словам Путина, Россия данным кредитом поможет Белоруссии в этот сложный момент.

Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу. Владимир Путин, президент России

Лукашенко поблагодарил российского президента. Он заявил, что "если за пределами западных границ кому-то хочется почесать руки, мы готовы в любой момент". Он отметил, что это пример для всех постсоветских республик.

Ранее Путин оценил ситуацию в Белоруссии.

Видео: Telegram/Пул Первого