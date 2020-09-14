Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Белоруссии. Заявление он сделал на встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась в Сочи.
По мнению российского лидера, граждане Белоруссии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации при помощи диалога— без вмешательства из вне.
Чтобы белорусы разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению.
Владимир Путин, президент России
Он добавил, что считает своевременным и логичным предложением Лукашенко об изменении Конституции республики.
Ранее Макрон рассказал Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии.
Видео: Telegram/Пул Первого
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