Он считает, что граждане Белоруссии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации.

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Белоруссии. Заявление он сделал на встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась в Сочи.

По мнению российского лидера, граждане Белоруссии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации при помощи диалога— без вмешательства из вне.

Чтобы белорусы разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению. Владимир Путин, президент России

Он добавил, что считает своевременным и логичным предложением Лукашенко об изменении Конституции республики.

Ранее Макрон рассказал Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии.

Видео: Telegram/Пул Первого