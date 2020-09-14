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Путин оценил ситуацию в Белоруссии

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Он считает, что граждане Белоруссии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации.

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Белоруссии. Заявление он сделал на встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась в Сочи.

По мнению российского лидера, граждане Белоруссии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации при помощи диалога— без вмешательства из вне.

Чтобы белорусы разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению.

Владимир Путин, президент России

Он добавил, что считает своевременным и логичным предложением Лукашенко об изменении Конституции республики.

Ранее Макрон рассказал Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии.

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: лукашенко, протесты в белоруссии, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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