Макрон рассказал Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Также лидеры обсудили ситуацию с госпитализацией в Германию Алексея Навального.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости политического урегулирования в Белоруссии. Об этом рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул, что нужно поддержать политическое решение, которое будет отвечать глубоким стремлениям белорусского народа. При этом не должно происходить в дела республики из вне.

В пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин также отметил недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Также лидеры обсудили ситуацию с госпитализацией в Германию Алексея Навального. Эммануэль Макрон заявил, что анализы, проведённые французской стороной, показывают — политика отравили веществом группы "Новичок". Российский президент "подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте". Отмечается, что для выяснения причин случившегося с Навальным требуется передача в РФ биоматериалов Навального и официального заключения по взятым у него анализам от Германии в Россию.

Ранее в Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального.

Видео: YouTube / FRANCE 24