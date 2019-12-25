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Путин пообещал Крыму более 1 трлн рублей частных инвестиций
Сегодня, 19:02
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d_s_sarkisov

Путин пообещал Крыму более 1 трлн рублей частных инвестиций

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По его словам, эта задачи потребует слаженных действий.

Президент России Владимир Путин пообещал Крыму более 1 трлн рублей частных инвестиций. Об этом он заявил на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

Глава государства отметил, что говорить об успехах действий властей можно будет после того, как получится достичь кардинального роста частных инвестиций. По словам Путина, их объем должен превысить установленной отметки до 2025 года

Это амбициозная задача - она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин призвал увеличить число туристов в Крыму до 10 млн человек ежегодно.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, инвестиции, крым, президент россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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