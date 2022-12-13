Путин полетал на тренажере вертолета Ми-171А2

Глава государства совершил несколько крутых маневров, опробовал режимы полета днем, вечером и ночью.

Президент РФ Владимир Путин опробовал тренажер для пилотов вертолета Ми-171А2. Глава государства протестировал устройство во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода.

Отмечается, что президент выполнил "полет" с инструктором. Путин сел в кабину за штурвал пилота, после чего тренажер сымитировал взлет Ми-171А2. Глава государства совершил несколько крутых маневров, опробовал режимы полета днем, вечером и ночью.

Ранее Путин заявил, что техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована на мировых рынках

Видео: Telegram / РИА Новости